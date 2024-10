Il nubifragio a Sori, in Liguria, trasforma il ponte della ferrovia in una cascata d’acqua

Video dalla rete

Non si fermano i disagi a causa del maltempo in Liguria: dopo gli allagamenti dei giorni soccorsi in diverse città della regione, oggi – giovedì 17 ottobre – a Sori, nel Genovese, l’alluvione ha fatto esondare un torrente e l’acqua ha invaso le strade del paese, fuoriuscendo dai tombini e precipitando dall’alto sulle automobili parcheggiate. Nel video, diffuso dalla pagina Instagram ilmugugnogenovese, le immagini del ponte della ferrovia sommerso dall’acqua: bloccata la circolazione dei treni sulla tratta Genova-Roma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA