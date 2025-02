Il nudo di Bianca Censori sul red carpet dei Grammy e il ruolo di Kanye West

Video dalla rete

Il video di Bianca Censori e Kanye Ye West ai Grammy è stato visto decine e decine di milioni di volte online. Quasi nessuno, però, ha guardato gli occhi di Censori quando è apparsa sul tappeto rosso completamente nuda accanto al marito, del tutto vestito. Chi l’ha guardata negli occhi, però, ha visto uno sguardo opaco, inespressivo. Neppure lo sguardo di West era visibile, coperto dagli occhiali neri che tanto ama indossare. Ma era comunque evidente che era lui a dire alla moglie cosa fare.Queste immagini sono state le più riprese della serata. Un indubbio successo comunicativo e una trovata di marketing: West due giorni dopo ha annunciato che il non-vestito indossato da Censori fa parte della nuova collezione della sua linea Yeezy Women. Ma forse è anche qualcos’altro: una manipolazione pericolosa di cui dobbiamo smettere di essere complici, prima che sia troppo tardi.Kanye West è un uomo abituato ad attirare l’attenzione del mondo. Diventato famoso come produttore e rapper, in Italia è conosciuto soprattutto per il matrimonio con Kim Kardashian. La sua vita, per anni, è stata costantemente sotto i riflettori. Poi nel 2021 Kardashian ha chiesto il divorzio. Già da prima avevano iniziato a rincorrersi le voci sulla salute mentale del rapper, che soffre di disturbo bipolare della personalità. Con il passare degli anni il suo comportamento diventa sempre più instabile e apparentemente distruttivo. Il divorzio è pesante e West perde una parte del suo pubblico, rilevanza e visibilità. Poche settimane dopo inizia ufficialmente la sua relazione con Bianca Censori. Ma se Kim Kardashian era una sua pari – una donna potente del mondo dello spettacolo, con una sua indipendenza, economica e d’immagine – Bianca Censori è invece in una posizione molto più debole rispetto al marito.Il mondo intanto torna a parlare di loro, perché Censori appare al fianco del marito con mise sempre più minimali e scandalose. Spesso West è brusco e lei è in silenzio, con un’espressione intimorita. Il contrasto tra di loro è così stridente che molti si chiedono se Censori sia parte attiva di questo gioco a scandalizzare, o se invece sia una vittima passiva, controllata dal marito.

Lei non ha mai detto niente sui comportamenti di West. Ma altre ex compagne del rapper hanno raccontato che l’uomo ha un atteggiamento controllante sulle donne che frequenta. L’attrice e modella Julia Fox, con cui West ha avuto una breve relazione dopo il divorzio da Kardashian, ha scritto nella sua autobiografia che lui le ha chiesto di cambiarsi d’abito a metà di un appuntamento perché «non lo approvava». Anche durante il matrimonio con Kim Kardashian il rapper era solito controllare i suoi look.