Il nuovo incredibile aereo da 73 milioni di dollari di Ronaldo

Il nuovo jet privato di Cristiano Ronaldo è nero, lussuoso e con dettagli tipici di CR7. Si tratta di un Gulfstream G650 considerato il jet privato più performante della sua categoria.

Ha un design elegante, interni di lusso e tecnologia all’avanguardia. Costo: 73 milioni di dollari. Secondo SimpleFlying, l’aereo può ospitare fino a 19 passeggeri e può volare per 7.500 miglia nautiche, il che gli consente di percorrere lunghe distanze senza dover fare rifornimento.

Quanto costa la manutenzione? Il budget per far volare un jet privato Gulfstream 650 per 200 ore all’anno è di circa 1,8 milioni di dollari.