Il nuovo murale dedicato a Papa Francesco con l’aureola e il saio francescano

Un nuovo murale di aleXsandro Palombo, intitolato “Franciscus – The Hope”, è apparso su un muro della Caritas Ambrosiana a Milano, colpendo per la sua forza emotiva. L’opera rende omaggio a Papa Francesco, recentemente scomparso, sottolineando la sua attenzione verso i migranti e le vittime delle tragedie in mare. Il Papa è raffigurato con un saio francescano, simbolo di povertà, e un giubbotto di salvataggio arancione, segno di speranza per chi cerca una vita migliore attraversando il Mediterraneo. Sul capo ha un’aureola, mentre ai suoi piedi giace il corpo del piccolo Alan Kurdi, bambino siriano simbolo della crisi migratoria. Il murale, realizzato senza preavviso per la Caritas, vuole essere una “Pietà contemporanea”, dove Francesco accoglie il dolore degli ultimi e invita a non restare indifferenti di fronte alle sofferenze dei migranti

