Il nuovo stunt di Tom Cruise: appeso a testa in giù a un elicottero in volo. Ecco come nasce la sua acrobazia «impossibile»

Video dalla rete

Tom Cruise è apparso a sorpresa al Festival di Cannes durante un workshop per creator di TikTok, dove ha presentato in anteprima alcune acrobazie “mai realizzate” nel film «Mission Impossible – The Final Reckoning», che debutterà Fuori Concorso mercoledì 14 maggio e nei cinema il 23 maggio. Nel filmato diffuso dalla casa di produzione si vede l‘attore 62enne che istruisce la troupe sull’acrobazia impossibile che si accinge a mettere in atto appeso a un elicottero a testa in giù con la videocamera fissata al corpo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA