Il padre di Andrea Miceli ucciso a Monreale: «Se non verrà fatta giustizia, me la farò io da solo»

Giacomo Miceli, padre di Andrea Miceli di 26 anni, una delle tre vittime della sparatoria avvenuta sabato notte a Monreale (Palermo) non trova le parole per esprimere la sua rabbia e disperazione. Miceli è da ieri davanti alla camera mortuaria dell’ospedale Civico di Palermo, a vegliare la salma del figlio. In attesa di sapere quando verrà eseguito l’esame autoptico che deve essere disposto dalla Procura di Palermo. Parole piene di dolore le sue: «Chiedo giustizia per mio figlio. La pretendo da questo Stato. Per lui e per gli altri ragazzi morti. La mia vita è finita ieri. O verrà fatta giustizia o me la farò io da solo».

