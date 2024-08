Il padre di Imane Khelif: «Mia figlia è nata donna. È scritto qui, potete leggerlo»

Video dalla rete

Il padre della pugile algerina Imane Khelif, coinvolta in una disputa di genere alle Olimpiadi 2024, ha parlato di polemiche “immorali e ingiuste”.Nell’intervista raccolta da Reuters, Amar Khelif ha mostrato i documenti di nascita in cui Imane è registrata come ‘femmina’. «Gli attacchi contro di lei sono immorali, non è giusto. Le persone che mentono e conducono una feroce campagna contro di lei sono nemici di Dio. Questo documento è stato scritto nel 1999, quando mia figlia è nata» ha spiegato.