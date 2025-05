Il papà di Martina, la 14enne uccisa ad Afragola: «Alessio Tucci deve pagare per quello che ha fatto. Martina era bella come il sole»

Video dalla rete

«Deve pagare per quello che ha fatto, solo questo. La legge». Il padre di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola scomparsa e poi trovata morta in un edificio abbandonato, esce dalla stazione dei carabinieri accompagnato dalla madre della ragazza: «Martina era bella come il sole», dice la madre . I genitori affermano di conoscere Alessio Tucci, il 19enne reo confesso del femminicidio, ma non si aspettavano questo epilogo. Entrambi saranno alla fiaccolata organizzata per questa sera dal comune di Afragola, come ha spiegato il sindaco Antonio Pannone .

