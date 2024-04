Il Papa in piedi e in silenzio: non legge l’omelia e la piazza resta in attesa

Video dalla rete

Il Papa non ha letto l’omelia preparata per la celebrazione della Domenica delle Palme in piazza San Pietro. Il Pontefice è parso affaticato. Al termine della lettura del Vangelo c’è stato un lungo momento di silenzio. Il Pontefice avrebbe dovuto leggere l’omelia ma dopo il silenzio la celebrazione è proseguita direttamente col Credo, senza l’omelia. E’ la prima volta che accade a una celebrazione nella Domenica delle Palme. Bergoglio però ha poi pronunciato personalmente l’appello alla pace e la condanna del “vile attentato” a Mosca

