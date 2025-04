Il Papa prega nella piazza vuota: Francesco solo in piazza San Pietro durante il Covid

Video dalla rete

Papa Francesco è morto oggi, lunedì 21 aprile 2025, a casa Santa Marta a Roma

Nel marzo del 2020, in piena pandemia Covid, accade a San Pietro qualcosa che non ha precedenti nella storia. Papa Francesco sta da solo sul sagrato della basilica, in diretta planetaria, davanti a sé la piazza vuota. Canti e preghiere che risuonano nel silenzio. «Da questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo scenda su di voi, come un abbraccio consolante, la benedizione di Dio». La sua preghiera nella piazza vuota rimane un’immagine storica.

