Il Papa sul conflitto in Myanmar: «Intraprendere la via del dialogo inclusivo»

Lo ha detto Papa Leone XIV prima della recita dell'Angelus

(LaPresse) «Ci sono molti conflitti armati. In Myanmar, nonostante il cessate il fuoco, continuano i combattimenti con danni anche alle infrastrutture civili. Invito tutte le parti a intraprendere la via del dialogo inclusivo, l’unica che può portare a una soluzione pacifica e stabile». Lo ha detto Papa Leone XIV prima della recita dell’Angelus, in piazza San Pietro. Il Pontefice poi ha rivolto il suo pensiero alla Nigeria: «Nella notte tra il 13 e il 14 giugno, nella città di Yelewata, nell’area amministrativa locale di Guma, nello Stato di Benue in Nigeria, si è verificato un terribile massacro in cui sono state uccise con estrema crudeltà circa 200 persone, la maggior parte delle quali erano sfollati interni ospitati dalla missione cattolica locale. Prego affinché la sicurezza, la giustizia e la pace prevalgano in Nigeria, un Paese amato e così colpito da varie forme di violenza».

