Il pappagallo balla con lo staff dell’ospedale veterinario

Video dalla rete

Un cacatua bianco si è divertito un mondo in una clinica veterinaria in Turchia, saltellando insieme ai membri dello staff e imitando i loro passi di danza. Il curioso video è diventato virale dopo essere stato diffuso lo scorso 1° gennaio da Orhan Özbaba, veterinario capo del Petical Animal Hospital di Mersin, in Turchia. Tre settimane dopo, il suo video ha totalizzato più di 32.000 Mi piace su Instagram. (Storyful)

