Il parco abbandonato in Cina: sculture di draghi alte fino a 35 metri

Un surreale parco a tema abbandonato, pieno di nove enormi sculture di draghi, incastonato tra i pendii delle montagne. L’esploratore urbano e animatore Bob Thissen di Born, nei Paesi Bassi, si è recato in questo sito nascosto nella campagna del Sichuan, in Cina, per filmare i resti in decomposizione di un mondo fantastico dimenticato.

Nascosto tra fitti alberi e cime nebbiose, il parco ospita nove enormi draghi, alcuni lunghi oltre 400 metri e alti fino a 35 metri. A quanto pare, il tutto è stato costruito per celebrare elementi della mitologia cinese; i draghi erano un tempo attrazioni accessibili a piedi con interni dettagliati, ma sono stati abbandonati prima del completamento o dell’apertura al pubblico, e adesso ospitano soltanto il silenzio. (Caters News)

