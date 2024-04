Il passaggio segreto scoperto a palazzo Grazioli

Video dalla rete

La dimora storica di Silvio Berlusconi a Roma

La dimora storica di Silvio Berlusconi a Roma, palazzo Grazioli in via dell’Umiltà, dove abitò dal 1995 al 2020, è diventato la sede dell’Associazione Stampa Estera. Questa mattina i giornalisti hanno scoperto un passaggio segreto nascosto dietro a un libreria che porta a un’uscita secondaria dal palazzo. A raccontarlo in un video caricato su X è il corrispondente del Times di Londra Tom Kington. «La porta segreta fa accedere a una scala sul retro. Un buon modo per consentire agli ospiti della festa di andarsene in fretta?»

