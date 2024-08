Il pilota commette un errore, va lungo sulla pista di decollo e l’aereo striscia contro il terreno: danni alla fusoliera

Video dalla rete

Lo scorso 23 agosto a Khost, in Afghanistan, il pilota di un Boeing 737 dell’Ariana afghan airlines ha commesso un errore durante la fase di decollo danneggiando l’aeromobile. Il pilota ha calcolato male lo spazio necessario a sollevare in aria il Boeing ed è finito fuori pista. La coda dell’aereo ha strisciato per diversi metri contro il terreno, alzando una grossa nube di polvere. La fusoliera è stata danneggiata nell’incidente. Il pilota è riuscito a sollevare il Boeing in volo ma è stato costretto a un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Kabul. Il volo era diretto a Dubai, negli Emirati Arabi: a bordo c’erano 110 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio. Nessuno sarebbe rimasto ferito. Nelle immagini, il momento dell’errore nel decollo e i danni subiti dal velivolo.

