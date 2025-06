Il ponte crolla davanti a lui, il conducente del camion resta in bilico sul vuoto

Video dalla rete

Un ponte appena crollato e un camionista pericolosamente in bilico sul baratro. Sui social media circola un video girato con un cellulare nella provincia di Guizhou, in Cina, del momento in cui si vede la cabina di un camion che penzola dal ponte appena collassato a causa delle intense piogge monsoniche. Dentro la cabina il camionista in preda al panico che vede sotto di sé il vuoto e cerca disperatamente aiuto.

«Non ho campo, non riesco a chimare nessuno col cellulrare» grida seduto nella sua postazione il conducente del truck. Ma in tutta la zona non c’è campo e a lui, come agli altri automobilisti cpinvolti, non è rimasto che attendere i soccorsi. Il camionista è stato tratto in salvo dopo un intervento durato ore.

