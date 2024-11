Il ponte crollato sull’autostrada di Valencia con le auto sospese nel vuoto

Video dalla rete

Un’autostrada nella zona di Valencia bloccata con le auto travolte dall’acqua e un ponte crollato. Alcuni veicoli rimangono sospesi nel vuoto e rischiano di precipitare. Molte strade sono chiuse al traffico dopo l’alluvione e la Direcion General de Trafico, che ha diffuso queste immagini sui social, ha lanciato l’appello a evitare gli spostamenti in auto per non mettere la propria vita in pericolo.

