Il premio Nobel Giorgio Parisi risponde alle domande dei bambini del Quarticciolo, quartiere della periferia di Roma

Giochi, laboratori, domande: una giornata di bellezza in una piazza pubblica, all’aperto, dialogando con un premio Nobel, Giorgio Parisi. Questa l’iniziativa organizzata dal «dopo scuola Quarticciolo», che ha creato un pomeriggio con i bimbi nella piazza principale del quartiere, sotto l’ex Questura, con un ospite d’onore il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi (qui l’intervista). Nella borgata, tra la palestra popolare e i presìdi sanitari cittadini per la salute, è la popolazione, da anni, a fare rete e a sopperire a mancanze delle istituzioni. Anche per le attività didattiche ed ex scolastiche. Negli ultimi mesi la battaglia del quartiere è contro il modello Caivano. E a rischio è anche il dopo scuola. Così i cittadini e gli attivisti oggi sono insieme a dire «vogliamo un’altra scuola, salviamo il doposcuola». Appello rilanciato anche dallo scienziato che, dopo aver girato il quartiere, si è fermato con i bambini rispondendo alle loro domande e leggendo alcune storie del suo libro di favole «La mosca verdolina e atre storie per chi non vuole dormire»

