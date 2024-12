Il prezzo del killer eroe… … lo pagheremo noi

Video dalla rete

Luigi Mangione, il killer diventato un folk-hero, un eroe popolare. Sì lo hanno arrestato.il killer che uccise una settimana fa qui a New York il chief executive di una compagnia assicurativa sanitaria. Che cosa esattamente lo abbia spinto a quel gesto lo scopriremo via via che gli inquirenti lo avranno interrogato e poi comincerà il suo processo.Quello che sappiamo di sicuro e che già è diventato una sorta di eroe nazionale. Quello che sta accadendo sui social americani già da una settimana, è una specie di tripudio di popolarità per il gesto di questo giovane assassino che ha colpito il top manager di una grandissima compagnia assicurativa che si occupa di assicurazione medico sanitaria. E allora ecco che viene fuori tutta la rabbia che cova nella società americana contro il capitalismo sanitario privato, le ingiustizie, le iniquità, gli alti costi, le cure negate ma al tempo stesso quest’idea che ci si possa fare giustizia da soli, che assassinare il capo di un grande gruppo capitalistico – considerato predatorio – sia un atto di giustizia sociale. Questo è il clima che si respira in questa ondata di consenso, di approvazione, di popolarità, di simpatia, di sostegno per il ventiseienne italoamericano Luigi Mangione, educato peraltro in una prestigiosa università di élite. Un rampollo di una famiglia molto ricca, molto benestante del Maryland, ha studiato in uno di quei campus universitari dove l’ideologia dominante è proprio un’ideologia di tipo anti capitalista. E questo ci riconduce alla storia di un’idea di giustizia sociale che può portare fino alla violenza purificatrice. L’atto omicida come un momento di giustizia. È una tradizione per esempio che risale agli anarchici russi e italiani dell’Ottocento, i regicidi. Negli anni ‘60 del secolo scorso, abbiamo avuto prima ancora che ci fosse il terrorismo rosso in Italia c’era stato era nato qui negli Stati Uniti pochi lo ricordano ma le Black Panthers, l’antirazzismo armato, i terroristi di estrema sinistra sparavano e uccidevano negli Stati Uniti prima ancora che il fenomeno arrivasse in Europa. Quello che si può dire è che non hanno mai, mai, mai veramente ottenuto giustizia. Al contrario si sono spesso presentati questi che erano il più delle volte rampolli della borghesia indottrinati sui libri nelle università, si sono presentati come dei giustizieri a favore delle masse; non hanno mai fatto il bene delle masse popolari, al contrario. E infatti una delle conseguenze sicure del gesto omicida di Luigi Mangione, non è che avremo qui negli Stati Uniti delle assicurazioni sanitarie meno costose, più generose nei confronti dei pazienti. No. Avremo questa conseguenza sicura che le compagnie assicurative spenderanno ancora di più per le guardie del corpo dei loro top manager, per gli apparati di sicurezza garantiti da società private. Spenderanno di più per proteggere i loro chief executive e alla fine questo lo pagheremo noi sotto forma di tariffe e premi assicurativi ancora più esosi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA