Il principe Louis prende in giro il fratello maggiore George: l’imitazione è virale sui social

Video dalla rete

È diventato virale sui social network un siparietto con protagonista i piccoli principi Louis e George di Galles . Alla parata militare per le commemorazioni del 5 Maggio, il terzogenito di William e Kate ha imitato buffamente il modo in cui il fratello maggiore, George , ha riordinato un ciuffo di capelli fuori posto. In molti hanno trovato divertente, soprattutto, la smorfia con cui il piccolo Louis ha accompagnato l’imitazione. Al contrario, il principe George sembra mostrare un imperturbabile contegno e non risponde allo scherzo del fratello.

