Il principe William giustifica con un video due studentesse in ritardo alla lezione: «Le scusi prof, è colpa mia»

Video dalla rete

Due studentesse dell’università di Ulster, in Irlanda, «hanno potuto contare su un garante d’eccezione per giustificare il loro ritardo: il principe William, in visita al Belfast city campus centre, ha registrato un video insieme alle due ragazze: «Miss Lesley, mi spiace per il ritardo. Faccio questo video perché le tue studentesse temevano tu non ci credessi. Quindi sono qui per dirti ciao», ha detto l’erede al trono britannico tra le risate generali.

