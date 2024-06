Il prof di fisica di TikTok: «I miei compiti per le vacanze? Spegnete il cellulare e disintossicatevi dai social network»

Video dalla rete

«I compiti che vi assegno per le vacanze? Spegnete i cellulari» L’invito è del professore di fisica più famoso dei social network, Vincenzo Sacchettini. L’insegnante ha ripreso il momento di una delle lezioni finali dell’anno scolastico, quando tocca assegnare gli esercizi per l’estate. A sorpresa, però, ha ‘solo’ chiesto ai suoi alunni di star lontani dagli smartphone: «Se andate in pizzeria con gli amici mettetelo in tasca – ha detto a ragazze e ragazzi in aula – Se viaggiate, dimenticate di averne uno. Fate esperienza della disintossicazione digitale». Il prof Sacchetti ha poi raccontato un aneddoto personale: «Da piccolo, per tenermi impegnato d’estate, andavo a prezzare i prodotti al supermercato. In cambio mi davano solo un panino con la mortadella, ma è stato fondamentale per capire quanto sia importante darsi da fare». «Arricchite la vostra giornata, interagite con gli altri, fatevi una chiacchierata – ha detto agli studenti – Utilizzate il vostro essere umani».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA