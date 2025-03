Il quaquaraquà di Tajani e il dissidente russo di Marina Berlusconi. Che succede al governo Meloni?

Video dalla rete

Antonio Tajani, leader di Forza Italia, ha recentemente utilizzato l’espressione “quaquaraquà” – resa celebre da Leonardo Sciascia – per descrivere la Lega e il suo leader, Matteo Salvini. Il termine, che indica una persona di poco valore e inaffidabile, è stato scelto per sottolineare la percezione di incoerenza e chiacchiere vuote nel partito populista. Questo episodio si inserisce in un acceso scontro tra i due partiti di governo sulla politica estera, in particolare riguardo alla difesa europea e al ruolo dell’Italia nel contesto internazionale.