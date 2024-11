Il racconto in tv di Camilla Mancini: «Oggi quando mi dicono ‘Sei diversa’ mi fanno un bellissimo complimento»

Video dalla rete

Il racconto in tv di Camilla Mancini, la figlia del calciatore e allenatore Roberto. La ragazza, 27 anni, vive con una semiparesi al lato destro del volto, dovuta a una complicanza avvenuta alla nascita.«​Nella mia vita è stato tutto complicato. All’età di 7 anni ho iniziato ad essere vittima di bullismo, non so se per cattiveria o estrema sincerità dei bambini. Mi dicevano che non potevo giocare con loro. Io cercavo un senso di appartenenza, era un dolore immenso» spiega a Paola Saluzzi durante la trasmissione “L’ora solare” su Tv2000. «​Oggi sentirmi dire ‘Tu sei diversa’ è uno dei più grandi coplimenti che mi si possa fare perché vuol dire essere speciali».

