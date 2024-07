Il rapper Salmo libera in mare l’aragosta ordinata al ristorante: «Mi ha guardato negli occhi e non sono riuscito a mangiarla»

Video dalla rete

Lo sguardo “languido” di un’aragosta ha convinto Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, a liberarla in acqua. Lo racconta lo stesso rapper in un video postato sui social. «Mi sono seduto al ristorante e mi hanno offerto l’aragostona. Mi ha guardato negli occhi e niente: l’ho comprata e adesso la liberiamo»- scrive Salmo che poi allarga l’immagine alla spiaggia della Costa Smeralda dove è in vacanza.

