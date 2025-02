Il raro esemplare di pesce remo si arena su una spiaggia in Messico

America

La credenza popolare: : «Terremoti o tsunami in arrivo»

Un «pesce remo» è stato avvistato su una spiaggia in Messico: l’esemplare è solito vivere nelle profondità del mare; per questo motivo, secondo alcune tradizioni popolari, il suo avvistamento presagirebbe «sciagure in arrivo, come terremoti o tsunami». La credenza è legata alla sensibilità di questo animale ai movimenti irregolari del fondo marino. Non ci sono tuttavia prove che esista una relazione tra i disastri naturali e la comparsa di questa specie. L’avvistamento è avvenuto lo scorso 10 febbraio: condiviso sui social, il video dell’avvistamento è diventato subito virale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA