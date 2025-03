Il reporter di Al Jazeera è pronto per la diretta, ma il missile di Israele cade proprio dietro di lui

Video dalla rete

Pochi minuti prima dell’attacco Israeliano in cui è stato colpito l’ospedale Nasser a Khan Younis, il reporter di Al Jazeera si stava preparando per un collegamento in diretta. Il razzo è caduto proprio alle sue spalle e lui si è salvato per un soffio. L’obiettivo dell’attacco era uno dei leader di Hamas: Ismail Barhoum, che era ricoverato nell’ospedale.

