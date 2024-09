Il reporter interrompe la diretta per salvare una donna dall’uragano Helene

Video dalla rete

Il reporter della tv americana Fox Bob Van Dillen si è trovato in una situazione molto difficile mentre era in diretta da Atlanta, dove si stava abbattendo l’uragano Helene. Alle sue spalle c’era un’auto con una donna a bordo che gridava terrorizzata perché non riusciva a uscire. Durante il collegamento il reporter dice che i soccorsi sono già stati avvisati e stanno arrivando, ma la donna grida e ha paura. Il giornalista allora dice: «Sapete cosa c’è? So di essere collegato in diretta ma non posso far finta di niente» e poi si leva il microfono e si lancia al salvataggio.Alla fine Van Dillen riesce a sganciare la donna dalla cintura di sicurezza mentre l’acqua continua a salire e la porta in salvo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA