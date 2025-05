Il rettore di Harvard AlanGarber a Trump: «Benvenuti agli studenti da tutto il mondo, proprio come dovrebbe essere»

Video dalla rete

(LaPresse) Gli studenti di Harvard hanno partecipato alla cerimonia di laurea in un momento cruciale per l’università americana. I ragazzi hanno applaudito i relatori che hanno sottolineato l’importanza di mantenere un corpo studentesco diversificato e internazionale e di difendere la verità di fronte agli attacchi dell’amministrazione Trump. «Benvenuti agli ospiti provenienti dalla nostra città, dal resto del Paese e dal mondo intero. E benvenuti ai membri della classe del 2025. Membri della classe del 2025 provenienti dalla nostra città, dal resto del Paese e dal mondo intero. Da tutto il mondo. Proprio come dovrebbe essere» ha detto Alan Garber, rettore dell’Università di Harvard. Una risposta forte alle minacce del governo repubblicano che di recente ha revocato al prestigioso ateneo la possibilità di iscrivere studenti internazionali.

