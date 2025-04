Il ricordo di suor Ana Rosa Sivori, cugina argentina di Papa Francesco: «Non aveva paura di dire quel che pensava»

Video dalla rete

(LaPresse) « Papa Francesco era un uomo forte che non aveva paura di dire ciò che pensava». Lo ha descritto così suor Ana Rosa Sivori, missionaria salesiana e cugina del Pontefice appena scomparso . Originaria di Buenos Aires, in Argentina, suor Ana Rosa è arrivata in Thailandia nel 1966 e ha lavorato come missionaria in diverse parti del Paese. Suor Ana Rosa Sivori ha fatto da traduttrice a Francesco durante la sua visita in Thailandia nel 2019.

