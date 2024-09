Il «risveglio terribile» del lido di Pontecagnano Faiano: lo stabilimento distrutto da una tromba d’aria

Video dalla rete

In alcune aree della costa a sud di Salerno, lunedì 9 settembre, un’improvvisa tromba d’aria si è abbattuta sulla spiaggia, trascinando con sé tutto ciò che incontrava sulla sua strada. Ad essere maggiormente colpiti sono stati alcuni lidi della fascia costiera. A Pontecagnano Faiano, i titolari del Ke’e Beach, disperati, hanno diffuso foto e video di ciò che è rimasto della loro struttura. ​Lettini, ombrelloni, tavoli, persino i frigoriferi sono stati scaraventati ovunque. «Ha spazzato via di tutto – scrivono sulla pagina facebook dello stabilimento, molto noto anche nella movida salernitana – È stato un risveglio terribile». Le raffiche di vento hanno distrutto completamente la struttura e non solo gli oggetti non ancorati al suolo, come lettini e ombrelloni. Perfino l’intero bar esterno è crollato sotto la furia del vento misto a pioggia

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA