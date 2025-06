Il robot cinese che vola, striscia e si arrampica sui muri: ecco l’AirCrawler

Video dalla rete

Un robot ispirato al mondo degli insetti sta attirando l’attenzione della comunità scientifica e tecnologica: si chiama AirCrawler ed è il nuovo prototipo sviluppato dalla startup cinese Fancinnov, capace di volare, muoversi a terra e perfino atterrare su superfici verticali.

Nel video pubblicato sui social dall’azienda, il dispositivo mostra un’agilità sorprendente.

Dotato di un sistema di locomozione ibrida aereo-terrestre, l’AirCrawler può affrontare ambienti complessi grazie alla sua capacità di adattarsi rapidamente al contesto: decolla in orizzontale, vola con angoli di inclinazione controllati, striscia sul terreno e atterra su pareti o soffitti.

Il segreto delle sue performance sta in un’architettura ispirata al movimento multimodale degli insetti. Il robot utilizza un sistema di hovering attivo, inclinando il corpo all’indietro per passare senza interruzioni dal volo stazionario alla modalità di sospensione.

Riesce a percepire il contatto con le superfici attraverso le vibrazioni trasmesse dalle sue ruote e, di conseguenza, ad adattare traiettoria, quota e assetto laterale.

Grazie a queste capacità, l’AirCrawler si presta a missioni di ispezione complesse, come il controllo di ponti, gallerie e infrastrutture critiche.