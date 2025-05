Il robot “impazzito” cerca di colpire gli ingegneri che l’hanno costruito

Video dalla rete

​Durante i test, il robot antropomorfico Unitree H1, prodotto da un’azienda cinese, ha improvvisamente iniziato a muoversi in modo caotico, sventolando braccia e gambe, il che ha causato il crash del computer che lo controllava. La scena, vista dall’esterno, sembrava proprio un attacco deliberato del robot contro i suoi sviluppatori, ma gli esperti hanno invece spiegato che l’H1 era assicurato alla testa tramite una fune di sicurezza, una variabile che gli ingegneri non avevano considerato nell’algoritmo di bilanciamento. Questa fune ha interferito con il senso di orientamento del robot, facendogli credere di essere costantemente in caduta. In risposta, il robot ha compiuto movimenti correttivi sempre più ampi, che apparivano violenti e incontrollati. La scena era inquietante e, comprensibilmente, molti spettatori si sono spaventati, pensando che il robot fosse impazzito.Successivamente, gli ingegneri hanno riconosciuto che il malfunzionamento era dovuto a una combinazione di un’impostazione errata del programma e possibili complicazioni nei dati dei sensori. L’algoritmo di bilanciamento non era stato progettato per gestire vincoli fisici come le funi fissate alla testa, il che ha portato il robot a comportarsi come se avesse una volontà propria.

