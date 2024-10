Il robot Optimus di Elon Musk al lavoro: solleva pesi e serve acqua e snack ai lavoratori di una fabbrica

Video dalla rete

Dopo aver servito al bar all’ultima convention con Elon Musk, nuove immagini mostrano il robot Optimus al lavoro in una fabbrica. Rispetto ai precedenti video, la macchina umanoide sembra muoversi con più fluidità. «Adesso può esplorare spazi sconosciuti in maniera del tutto autonoma», è spiegato in una didascalia al filmato. Grazie a una telecamera installata negli ‘occhi’, infatti, Optimus mappa lo spazio in cui si muove, memorizzando la posizione di ogni ostacolo. Il robot può sollevare oggetti, salire scale, rispondere a comandi impartiti a voce o gestualmente e può raggiungere autonomamente la sua stazione di ricarica. Nel video, tra le altre cose, serve acqua e snack ai lavoratori di una fabbrica.

