Il robot ti consegna la pizza a casa: il video

Video dalla rete

Da anni si parla delle consegne di cibo tramite robot, ma finalmente possiamo vederli davvero all’opera (qui l’articolo). Siamo andati ad Austin, in Texas, una delle prime tre città al mondo dove questa tecnologia è già attiva sulla piattaforma di food delivery Uber Eats, per vedere da vicino come funziona. Nel video vi mostriamo un robot per il food delivery, creato da Avride, azienda con base proprio a Austin, che si muove in maniera completamente autonoma, senza bisogno di essere teleguidato a distanza. Questo è possibile grazie a un sofisticato sistema di sensori che gli permette di rilevare l’ambiente circostante e affrontare il tragitto in sicurezza. Sul tetto è installato un LiDAR (un dispositivo simile a un radar), che scandaglia lo spazio intorno, mentre sui quattro lati sono posizionate cinque videocamere che garantiscono una visione a 360 gradi. Il robot è inoltre dotato di sensori ultrasonici che rilevano ostacoli lungo il percorso. Il funzionamento è semplice ed efficiente. Una volta preparato l’ordine, un addetto del ristorante carica il sacchetto all’interno del vano portaoggetti del robot. Lo scomparto si chiude ermeticamente, mantenendo il contenuto alla giusta temperatura, e a quel punto il robot parte autonomamente per effettuare la consegna. Si muove a una velocità massima di 7 chilometri orari, viaggiando in modo sicuro lungo i marciapiedi e attraversando sulle strisce. I problemi principali? La curiosità degli umani, soprattutto dei bambini, che spesso non riescono a resistere dall’interagire con il robot, a volte anche in maniera un po’ troppo entusiastica (“C’è chi si siede sul robot, cosa che non gli fa proprio bene” ci hanno spiegato i tecnici di Avride. Uber collabora con almeno altre 5 aziende oltre ad Avride (che è attiva anche a Dallas e a Jersey City), con l’idea di fare della piattaforma Uber Eats un mezzo per diffondere le consegne robotiche prima negli Stati Uniti e poi negli altri Paesi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA