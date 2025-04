Video dalla rete

Città del Vaticano, 21 aprile 2025 – Si è tenuto in piazza San Pietro, in Vaticano, il Rosario in suffragio di Papa Francesco . A presiedere la celebrazione il cardinale Mauro Gambetti. Qui le reazioni dal mondo alla morte del Pontefice .

