Il «salotto» di Drusilla Foer al Castello Sforzesco di Milano

Per il Festival della Bellezza , Drusilla Foer è stata protagonista al Castello Sforzesco di Milano di un incontro-spettacolo su bellezza, amore, arte, meraviglia. In dialogo con Mary Cacciola, Drusilla ha improvvisato confidenze in un’atmosfera da salotto colto e surreale, raffinato e irriverente. L’appuntamento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Milano-Cultura e «Estate al Castello».Il Festival della Bellezza va in scena fino a ottobre in 27 luoghi d’arte simbolo della tradizione culturale italiana dal VI secolo a.C. al ‘900. Tema dell’edizione è «La Meraviglia».Tra gli eventi della stagione il concerto di Patti Smith in Piazza San Marco a Venezia il 7 luglio e Paolo Sorrentino al Tempio di Hera a Selinunte il 25 agosto.

