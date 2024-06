Il salto in alto di Gianmarco Tamberi: è medaglia d’oro agli Europei di Atletica di Roma

Video dalla rete

Gianmarco Tamberi ha vinto la gara del salto in alto degli Europei di Roma. ​’Gimbo’, il portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha conquistato il terzo oro europeo, il secondo consecutivo. Il campione azzurro ha vinto la gara di salto in alto degli Europei di Roma con 2,37 metri, misura che vale anche il record dei Campionati che con 2,36 apparteneva al russo Andrey Silnov (Goteborg 2006). Tamberi ha preceduto gli ucraini Vladyslav Lavskyy (2,29) e Oleh Doroshchuk (2,26). Tamberi, portacolori delle Fiamme Oro, marchigiano, ha sfruttato la sua esperienza. Dopo aver rischiato l’eliminazione a 2,29, misura superata al terzo ed ultimo salto, ha valicato al primo tentativo i 2,31, quindi ha sbagliato due volte a 2,33 tenendosi un tentativo per la misura successiva. Lavskyy, sbagliato a 2,31, ha tentato i 2,33 fallendoli due volte. L’italiano, sotto gli applausi di Gimbo-boys e sotto gli occhi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha poi sfoderato perfezione prima a 2,34 e poi a 2,37.

