Il silenzio imbarazzato di Giorgia Meloni, le parole imbarazzanti di Salvini

«Il silenzio di Giorgia Meloni su Zelensky è quasi obbligato e per questo ancor più imbarazzante. Si potrebbe pubblicare un libro con tutte le foto della nostra premier che abbraccia e bacia il leader ucraino e gli giura sostegno a 360 gradi. Ma d’altra parte, come poteva la Presidente del Consiglio dell’Italia smentire, correggere il Presidente degli Stati Uniti mentre riempie di insulti il leader ucraino definendolo un mediocre comico? Questa impotenza, questa contraddizione è il simbolo di una strategia internazionale andata in pezzi. Fin qui Giorgia Meloni aveva sfruttato alla grande l’occasione che la storia le aveva offerto di diventare una specie di ponte tra l’America e una nuova Europa, non più a guida, non più a egemonia franco-tedesca. Ma ora tutti i ponti sono crollati» spiega Antonio Polito nella nuova puntata della sua rubrica “Palomar”.«Peggio del silenzio imbarazzato di Giorgia Meloni ci sono però le parole imbarazzanti di Matteo Salvini, il quale non esita ad approfittare della difficoltà della debolezza della premier e si è lanciato in un’operazione di vera e propria adulazione del nuovo padrone della Casa Bianca, al quale vorrebbe addirittura dare il Nobel. Ma lo standing internazionale raggiunto a sorpresa negli anni scorsi da Giorgia Meloni contava eccome nei rating di approvazione degli italiani nei confronti del governo e della premier. Dunque va recuperato».

