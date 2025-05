Il sindaco di Afragola sul femminicidio di Martina: «Giorno triste per la nostra comunità», e annuncia una fiaccolata

Video dalla rete

Si terrà oggi pomeriggio – mercoledì 28 maggio – alle 18 una fiaccolata per Martina Carbonaro , trovata morta nella tarda serata di martedì all’interno di un edificio abbandonato di Afragola , in provincia di Napoli. A dare la notizia il sindaco Antonio Pannone che ha parlato di «Giorno triste per la nostra comunità», sconvolta per il femminicidio di una ragazza di soli 14 anni.

