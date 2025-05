Il sindaco di Pozzuoli dopo la scossa di terremoto: «Attivate tutte le pattuglie di polizia locale, rimanete nei luoghi aperti»

Video dalla rete

Dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata oggi – martedì 13 maggio – nei Campi Flegrei , con un video-messaggio pubblicato sui suoi canali social il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha informato i cittadini di aver «disposto che tutte le pattuglie della Polizia Locale scendessero in strada». Quindi l’invito alla calema e «a rimanere nei luoghi aperti, sono momenti di grande apprensione . Siamo riuniti con il centro operativo comunale. Per segnalazioni contattate la Polizia Locale e la Protezione Civile». Il primo cittadino ha dichiarato che l’amministrazione fornirà aggiornamenti nelle prossime comunicazioni per tutte le misure necessarie per l’assistenza alla popolazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA