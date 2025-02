Il sindaco di Sanremo Mager a Geppi Cucciari: «Per lei un mazzo di fiori perché è raccomandata», lei replica: «Da chi? Dal buon senso…»

Video dalla rete

Un omaggio floreale in occasione di San Valentino per Geppi Cucciari, che nella quarta serata del Festival di Sanremo affiancherà Carlo Conti insieme a Mahmood. Ad offrire il bouquet il sindaco di Sanremo Alessandro Mager: «Abbiamo consegnato un omaggio floreale a tutte le giornaliste. E anche alle donne che stasera saranno all’Ariston. A Geppi Cucciari consegno un mazzo intero perché è raccomandata». Immediata la replica della comica sarda: «Raccomandata da chi? Dal buon senso» chiosa per poi concludere: «Iniziamo bene…»

