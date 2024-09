Il Soccorso Alpino e lo spot sulla sicurezza in montagna: «Perché in quota andate in infradito?»

Video dalla rete

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha realizzato un ironico spot condiviso sui social per sensibilizzare alla sicurezza in montagna. Sempre più spesso si approda in quota senza la corretta attrezzatura e c’è chi addirittura affronta sentieri o ferrate con i sandali, mettendo in pericolo se stessi, ma anche con costi per i soccorsi.

