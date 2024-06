Il sogno nel cassetto di Jannik Sinner a 17 anni: «Voglio diventare il numero 1»

Video dalla rete

Jannik Sinner, 22 anni, ha sempre creduto di poter diventare un giorno il numero 1 del tennis mondiale – come dimostra un’intervista fatta nel 2018 dal giornalista sportivo bolzanino Daniele Magagnin. E che su Facebook è molto cliccata.

Scrive Magagnin: «Siamo a Santa Cristina, 18 agosto 2018, finale dell’ITF Men Val Gardena, Futures da 15 mila dollari. Sul campo ad un tiro di schioppo dall’arrivo della Saslong, il 26enne tedesco Peter Heller (397 ATP) ha da poco superato 6:1 6:3 in 61’ un ragazzo di belle speranze, ai più sconosciuto, Jannik Sinner, 17 anni compiuti da due giorni. Quel giorno, per la prima volta il ragazzo di Sesto scese sotto i “1000”, anzi sotto i 900 per la precisione, con un sogno nel cassetto».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA