Il sopravvissuto al naufragio nel mare di Okhtosk viene salvato dopo due mesi alla deriva nelle acque della Siberia

Video dalla rete

Un uomo è stato tratto in salvo dopo aver trascorso oltre due mesi alla deriva su un catamarano nelle acque della Siberia. Sono morti, invece, il fratello e il figlio 15enne che viaggiavano con lui. L’imbarcazione in balia delle onde è stata ritrovata da un peschereccio. Secondo le informazioni diffuse dalla Procura per i trasporti dell’Estremo oriente russo, l’equipaggio era partito lo scorso 9 agosto dalla regione di Khabarovsk alla volta dell’isola di Sakhalin. Mikhail Pichugin – questo il nome dell’unico sopravvissuto – ha raccontato di un’avaria al motore nel bel mezzo della traversata che ha reso il catamarano ingovernabile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA