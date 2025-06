Il super-salto di Larissa Iapichino che “vola” a 7,06

Video dalla rete

Larissa Iapichino ha scritto una nuova pagina nella storia dell’atletica italiana: per la prima volta in carriera ha superato la barriera dei sette metri nel salto in lungo, un’impresa finora riuscita solo a sua madre, Fiona May, nella storia azzurra. Al meeting di Palermo, nella sua prima uscita stagionale all’aperto, la 22enne toscana è atterrata a 7,06 metri, migliorando di nove centimetri il proprio primato personale che risaliva al marzo 2023 (6,97 indoor), e avvicinandosi a soli cinque centimetri dal record italiano di 7,11 stabilito da Fiona May nel 1998 a Budapest.