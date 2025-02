Il terremoto ai Caraibi, nel negozio di alimentari trema tutto

Video dalla rete

(LaPresse/AP) – Un terremoto di magnitudo 7.8 si è verificato nel Mar dei Caraibi alle 00.23 ora italiana (le 18.23 ora locale) con epicentro in mare tra le isole Cayman e l’Honduras a una profondità di 10 km, secondo quanto rilevato dallo United States Geological Survey. La forte scossa ha generato un’allerta tsunami con invito alle persone a spostarsi dalle aree costiere, poi revocata dalle autorità. Lo U.S. National Tsunami Warning Center ha fatto sapere che non c’era alcun allarme tsunami per la terraferma degli Stati Uniti, ma ha emesso un avviso di tsunami per Porto Rico e le Isole Vergini americane, che è stato poi annullato. Anche le autorità delle Isole Cayman e il governo dominicano hanno revocato l’allerta.

