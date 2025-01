Il tir supera l’asta levatoia del passaggio a livello e viene travolto dal treno in corsa

Video dalla rete

Le immagini mostrano il violento impatto tra un treno e un semirimorchio avvenuto lo scorso 18 gennaio ad Auburn, nello stato di Washington, lo scorso 18 gennaio. Le due persone a bordo del tir, ha fatto sapere la polizia, sono riuscite a scappare prima dell’incidente. Il video di una telecamera di sorveglianza mostra proprio il momento in cui i due scendono dal veicolo e si allontanano dal passaggio a livello. A bordo del treno c’erano 157 passeggeri, ha aggiunto la polizia di Auburn: nessuno ha riportato ferite. Lo scotro ha causato ritardi per tutti i treni in servizio tra Seattle e Tacoma.

