Il «tiro alla fune» tra i pescatori e lo squalo per aggiudicarsi un tonno

Video dalla rete

Lunedì 19 agosto l’equipaggio di un peschereccio ha dovuto affrontare uno squalo mako in un’intensa lotta al tiro alla fune al largo della costa di San Diego, in California, per aggiudicarsi un grosso tonno. Le riprese di un uomo di nome Travis Getting mostrano la battaglia durante una battuta di pesca aziendale organizzata da Tribute Sportfishing, alla fine della quale i pescatori riescono finalmente a strappare il tonno dalle fauci del tenace mako.