Il tornado che ha colpito Kentucky, Illinois e Missouri

Sono almeno 27 le vittime dei tornado che hanno colpito il Missouri, Kentucky e la Virginia con altre decine di persone ferite e migliaia senza corrente. Il bilancio più pesante è in Kentucky con 18 vittime, secondo il governatore dello Stato Andy Beshearche ha dichiarato lo stato d’emergenza. Oltre 462.000 abitazioni sono rimaste senza elettricità in diversi Stati, dal Michigan alTennessee. Le tempeste hanno scoperchiato tetti, abbattuto alberi e linee elettriche, lasciando oltre 100.000 abitazioni senza corrente nella sola area di St. Louis. L’ondata di maltempo ha colpito anche Wisconsin e Illinois, dove il servizio meteorologico ha confermato almeno un tornado nei pressi di Venice, accompagnato da grandine di grandi dimensioni. Secondo il National Weather Service, l‘ondata di maltempo ha coinvolto un’ampia fascia del Paese, dai Grandi Laghi al Texas, dove si registra anche un’intensa ondata di calore. I meteorologi avvertono che il rischio di nuovi tornado e venti distruttivi resta elevato in diverse zone, tra cui Kentucky, Tennessee, Arkansas e l’area centro-orientale degli Stati Uniti.Nelle immagini il tornado che si è formato a Marion, nell’Illinois, e le case distrutte dopo il passaggio della tempesta a London, in Kentucky.

